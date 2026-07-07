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Футбол

Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира

Португалец проиграл восемь матчей.
Сегодня, 09:45       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира.

Напомним, что накануне португальцы вылетели в 1/8 финала ЧМ-2026, проиграв Испании.

Для Роналду это поражение стало восьмым на мундиалях, что является повторением антирекорда турнира.

Также по восемь поражений на ЧМ имеют Сон Хын Мин, Антонио Карбахаль, Хон Мен Бо и Мэтью Лекки. 

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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