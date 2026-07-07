Еще один Гран-при получил уикэнд со спринтом

На Гран-при Италии будет проводиться спринт, пишет Autoracer.

Организаторы гонки в Монце согласовали с Формулой-1 поправки в контракте, получив спринт на гоночный уикэнд.

Таким образом в следующие три сезона в Монце пройдут три спринта.

Напомним, что в Италии уже проводился спринт в сезоне-2021. Тогда победителем стал пилот Мерседес Валттери Боттас.

Ранее также сообщалось, что главный инженер Ред Булл сменит команду.

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