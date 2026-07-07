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Бельгия легко выбила США с мундиаля

Вмешательство Трампа не помогло хозяевам не вылететь с мундиаля.
Сегодня, 07:25       Автор: Антон Федорцив
США - Бельгия / Getty Images
США - Бельгия / Getty Images

В ночь на вторник, 7 июля, сборные США и Бельгии встречались в 1/8 финала ЧМ-2026.

С первых же минуть Бельгия провела отличную атаку, которая завершилась сейвом Фриса, но уже через пару минут кипер не смог спасти после удара де Кетеларе.

Следующие полчаса прошли в плотной борьбе, пока наконец США не сумел отыграться благодаря точному штрафного Тилльмана. Бельгия сразу же ответила дублем де Кетеларе. До конца тайма Бельгия могла забивать еще, но счет не изменился.

Со стартом второго тайма вратарь американцев допустил грубую ошибку, позволив Ванакену забить третий гол. США старались изо всех сил спасти матч, но в компенсированное время получили и четвертый гол и вылетели с домашнего мундиаля.

Статистика матча США - Бельгия 1/8 финала ЧМ-2026

США - Бельгия 1:4
Голы: Тилльман, 31 - де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.67 - 2.15
Владение мячом: 56% - 44%
Удары:  7 - 15
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 3 - 5
Фолы: 11 - 9

США: Фриз — Фримен, Ричардс, Рим, Робинсон (Арфстен, 90+2) — Маккенни, Адамс (Пепи, 73), Тилльман — Дест (Рейна, 46), Балогун (Райт, 90+2), Пулишич (Берголтер, 59).

Бельгия: Куртуа — Кастань, Мехеле, Нгой, Де Кейпер — Онана (Ванакен, 21), Раскин (Витсель, 89) — Лукебакио (Доку, 67), Тилеманс, Троссар (Салемакерс, 89) — Де Кетеларе (Лукаку, 67).

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