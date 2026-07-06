Апелляция Бельгии на приостановку дисквалификации Балогуна отклонена

ФИФА отказалась менять свое решение и позволит американцу сыграть против бельгийцев.

Апелляционный комитет ФИФА не удовлетворил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) на решение дисциплинарного комитета ФИФА о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Как сообщает The Athletic, апелляционный комитет ФИФА признал запрос бельгийской ассоциации неприемлемым. Такой вердикт был основан на том, что бельгийская ассоциация "не является стороной в производстве и, как следствие, не имеет права обжаловать это решение".

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Со своей стороны Королевская бельгийская футбольная ассоциация в ответ на решение ФИФА заявила, что оставляет за собой право на дальнейшие действия.

"На сегодняшний день RBFA все еще не получила никаких обоснований этого решения, как и информации, которую она запрашивала с самого начала этой процедуры, а именно копии решения и мотивировочной части, признающей правомерность участия игрока, а также отчета арбитра. Что является нарушением регламента ФИФА.

RBFA проинформировала Федерацию футбола США, что она оспорит правомерность участия игрока в случае, если он будет внесен в протокол арбитра. Это оставляет возможность для любых дальнейших действий открытой", - говорится в заявлении бельгийской ассоциации.

Напомним, что Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) и должен был пропускать следующий поединок плей-офф против Бельгии. Однако позже стало известно, что ФИФА приостановила дисквалификацию форварда сборной США.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 США - Бельгия состоится во вторник, 7 июля, и начнется в 03:30 по киевскому времени.

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