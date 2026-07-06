Полузащитник сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за нелепой травмы

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не поможет своей команде на чемпионате мира‑2026 из-за травмы запястья.

Как сообщает The Athletic, из-за повреждения, которое 36-летний футболист получил во время празднования победы в матче с Мексикой (3:2), игроку потребуется операция, после чего он не сможет продолжить выступления на турнире.

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Хендерсон не принимал участие в поединке с мексиканцами, а запястье травмировал, когда поскользнулся и неудачно приземлился, перелезая через рекламные щиты. Игрока унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу в Мехико.

Команда вернулась на свою тренировочную базу в Канзас‑Сити без полузащитника, а с травмированным футболистом в больнице остался один из представителей медицинского штаба английской сборной.

На ЧМ-2026 Хендерсон сыграл около шести минут, выйдя на замену в матче группового этапа с Панамой (2:0).

Напомним, что сборная Англии обыграла Мексику со счетом 3:2 и теперь встретится в четвертьфинале ЧМ-2026 с Норвегией.

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