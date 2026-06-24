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Футбол

Англия - Гана 0:0: обзор матча и результат игры 23.06.2026

Африканская сборная сдержала соперника, завершив поединок нулевой ничьей.
Сегодня, 01:05       Автор: Игорь Мищук
Англия и Гана сыграли вничью / Getty Images
Англия и Гана сыграли вничью / Getty Images

Во вторник, 23 июня, сборные Англии и Ганы встречались в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2026.

После побед в своих стартовых поединках европейская и африканская команды в очном противостоянии не смогли определить сильнейшего, разойдясь нулевой ничьей.

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После двух сыгранных матчей Англия и Гана набрали по четыре очка.

Другой поединок второго тура в группе L между сборными Панамы и Хорватии, которые свои первые матчи проиграли, состоится позже.

Статистика матча Англия - Гана 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Англия - Гана 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.28 - 0.29
Владение мячом: 79% - 21%
Удары: 19 - 2
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 9 - 2
Фолы: 14 - 24

Англия: Пикфорд - Джеймс, Конса, Геи, Спенс (О'Райли, 65) - Андерсон (Роджерс, 73), Райс - Мадуэке (Рашфорд, 83), Беллингем (Эзе, 73), Гордон (Сака, 65) - Кейн.

Гана: Асаре - Сеная (Оппонг, 88), Аджетей, Опоку, Менса - Иренки, Парти, Сибо - Уильямс (Аду, 66, Баба, 90+5), Айю (Фатаву, 66), Семеньо.

Предупреждения: Райс - Уильямс.

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