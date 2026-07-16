Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026
Сборная Аргентины накануне вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв в полуфинале Англию.
Южноамериканская сборная минимально уступала в счете, однако благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса под конец встречи вырвала волевую победу 2:1.
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После окончания матча игроки сборной Аргентины отпраздновали выход в финал, вынеся на поле баннер с политическим посланием. На нем была размещена надпись, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.
"Las Malvinas son argentinas" ("Мальвинские острова - аргентинские"), - было написано на полотне.
Аргентинцы решили вспомнить о войне 1982 года с Великобританией за Фолклендские или же Мальвинские острова, которая завершилась поражением южноамериканцев.
Напомним, что в финале ЧМ-2026 сборная Аргентины 19 июля сыграет против Испании.
Ранее сообщалось, что в финале чемпионата мира впервые в истории встретятся действующие победители Евро и Копа Америка.
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