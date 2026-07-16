Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026

Южноамериканцы вспомнили войну с Великобританией за Фолклендские или Мальвинские острова.

Сборная Аргентины накануне вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв в полуфинале Англию.

Южноамериканская сборная минимально уступала в счете, однако благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса под конец встречи вырвала волевую победу 2:1.

Читай также: Аргентина вырвала победу над англичанами

После окончания матча игроки сборной Аргентины отпраздновали выход в финал, вынеся на поле баннер с политическим посланием. На нем была размещена надпись, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

"Las Malvinas son argentinas" ("Мальвинские острова - аргентинские"), - было написано на полотне.

Источник: Getty Images

Аргентинцы решили вспомнить о войне 1982 года с Великобританией за Фолклендские или же Мальвинские острова, которая завершилась поражением южноамериканцев.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что в финале ЧМ-2026 сборная Аргентины 19 июля сыграет против Испании.

Ранее сообщалось, что в финале чемпионата мира впервые в истории встретятся действующие победители Евро и Копа Америка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!