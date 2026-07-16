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Футбол

"Это просто безумие": Месси отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

Аргентинец поделился эмоциями после победы над Англией.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал чемпионата мира-2026.

Накануне аргентинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 над Англией в полуфинале турнира.

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"Все, что мы пережили, было невероятным. Хотя это был просто футбольный матч, когда мы начали выходить на поле и заиграл гимн, мы испытали особые чувства, и команда это прочувствовала. Это была не просто очередная победа, это была важная победа, которую хотел аргентинский народ и мы тоже, и она вывела нас в новый финал чемпионата мира.

Это безумие - играть в двух финалах чемпионата мира подряд, и, собственно, эта команда просто невероятная. Мы снова пошли вперед, когда ситуация стала сложной, мы никогда не переставали верить и стараться. Мы показали очень содержательный футбол, когда уступали в счете. Мы зажали их в их штрафной, и это огромное счастье.

Честно говоря, то, что мы переживаем и как все складывается - это просто безумие. Я искренне верил в эту команду перед началом чемпионата мира и знал, что мы будем в четверке лучших, что мы будем бороться. И вот мы оказались в очередном финале, кажется, это уже пятый подряд, два финала чемпионата мира подряд. Это впечатляет", - приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Англия - Аргентина (1:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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