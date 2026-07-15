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Футбол

"Хорошо изучили соперников": Костюк настроен решительно перед выездом в Румынию

Тренер Динамо настраивается на победу.
Вчера, 23:58       Автор: Валентина Чорноштан
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от ответного матча против румынской Университати Клуж.

Напомним, первая встреча между Динамо и Университатей Клуж завершилась со счётом 0:0.

По словам наставника, в первой встрече его команда полностью контролировала ход игры и создала достаточно моментов, несмотря на осторожную тактику соперника с тремя опорными полузащитниками, передает сайт Динамо.

Также специалист рассказал, что не обращался за помощью к Владиславу Бленуце, который ранее выступал за Университатю. По его словам, Динамо детально изучило соперника с помощью открытых источников, а информация от бывшего игрока клуба уже не была актуальной.

К слову, скандальный нападающий Динамо отказался от перехода в греческий клуб из-за финансовых условий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Костюк

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