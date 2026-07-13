Скандальный нападающий Динамо отказался от перехода в греческий клуб из-за финансовых условий

Греческий Левадиакос столкнулся с проблемами в попытке оформить трансфер нападающего Динамо Владислава Блэнуцэ.

Как сообщает GSP, 24-летнего футболиста не устроила предложенная греческим клубом зарплата в 16 тысяч евро в месяц, поскольку, по информации источника, в Киеве он зарабатывает 40 тысяч евро. Игрок готов снизить свои требования, но до определенного предела.

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В свою очередь Динамо не устраивает аренда румынского форварда на сезон с правом выкупа за 800 тысяч евро, что было предложено Левадиакосом. Киевский клуб заинтересован в полноценной продаже игрока за 1 миллион евро. Отмечается, что "бело-синие" могут снизить запрос до 800 тысяч евро при условии, что оплата будет двумя частями - значительная часть суммы сейчас, а остальное летом 2027 года.

Блэнуцэ также входит в сферу интересов испанского Кадиса, чешской Сигмы и польских Ракува и Вечистой.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо Матвей Пономаренко дал согласие на переход в турецкий гранд.

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