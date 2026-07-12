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Футбол

Легенда Уругвая возглавил родную сборную

Диего Форлан совместит должность с тренером молодежки.
Вчера, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Диего Форлан / Getty Images
Диего Форлан / Getty Images

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан стал тренером национальной команды, пишет Marca.

Издание, ссылаясь на Федерацию футбола Уругвая пишет, что Форлан будет руководить первой командой минимум до марта 2027 года.

Экс-форвард будем совмещать эту должность с должность главного тренера сборной Уругвая U-20.

До национальной команды Форлан успел поработать в Пеньяроле и Атенасе. На посту тренера сборной он сменил Марсело Бьелсу, при котором Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что Пеп Гвардиола может возглавить сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Форлан

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