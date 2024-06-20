iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себя в новом виде спорта

Диего Форлан достаточно успешно выступает на теннисном турнире в Перу.
Сегодня, 20:21
Диего Форлан / https://www.tenisalmaximo.pe/
Диего Форлан / https://www.tenisalmaximo.pe/

После завершения игровой карьеры Диего Форлан решил попробовать себя на тренерском поприще.

Однако за неполные два года 45-летний уругваец поработал в двух клубах, где в сумме провел всего 23 матча. А с сентября 2021 года он остается без работы.

Зато в своей новой страсти у экс-форварда Атлетико и Манчестер Юнайтед получается куда лучше.

Как сообщает Sеptimo Game, сейчас Форлан участвует в теннисном турнире ITF MT1000, который проводится в Лиме (Перу).

Футболист выступает в категории игроков 45+ лет. И получается у него очень даже хорошо. В четверг, 20 июня, Форлан пробился в четвертьфинал, причем как в одиночном разряде, так и в парном с соотечественником Альберто Браусе..

Альберто Браусе и Диего Форлан / https://www.tenisalmaximo.pe/
Альберто Браусе и Диего Форлан / https://www.tenisalmaximo.pe/

Читай также: Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера

Напомним, что Диего Форлан завершил карьеру в августе 2019 года. Его последним клубом стал Китчи из Гонконга.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Диего Форлан

Статьи по теме

"Напряжение и поддержка": Рэтклифф рассказал, почему не уволил тен Хага "Напряжение и поддержка": Рэтклифф рассказал, почему не уволил тен Хага
Тен Хаг хочет видеть в МЮ своего бывшего подопечного Тен Хаг хочет видеть в МЮ своего бывшего подопечного
Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера
Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда-сенсацию из Серии А Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда-сенсацию из Серии А
Помочь журналистам

Видео

Невероятное спасение Сербии в обзоре матча со Словенией: видео голов и лучших моментов
Невероятное спасение Сербии в обзоре матча со Словенией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202421:50
Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Формула 121:30
Пилот Формулы-1 выразил заинтересованность в участии в 24 часах Ле-Мана
Евро-202421:28
Евро-2024: ничьи Словении с Сербией и Дании с Англией, Испания будет противостоять Италии
НБА21:06
Полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-игрока и брата чемпиона НБА
Евро-202420:59
Дания и Англия поделили очки во втором матче на Евро-2024
Формула 120:37
Сайнс в ближайшее время примет решение насчет своего будущего в Формуле-1
Евро-202420:30
Нидерланды - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Футбол20:21
Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себя в новом виде спорта
Евро-202420:10
Польша - Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Олимпийские виды19:48
Украина на чемпионате Европы по прыжкам в воду: Чижовский и Олиферчик не смогли взять медали в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK