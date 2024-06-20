Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себя в новом виде спорта

После завершения игровой карьеры Диего Форлан решил попробовать себя на тренерском поприще.

Однако за неполные два года 45-летний уругваец поработал в двух клубах, где в сумме провел всего 23 матча. А с сентября 2021 года он остается без работы.

Зато в своей новой страсти у экс-форварда Атлетико и Манчестер Юнайтед получается куда лучше.

Как сообщает Sеptimo Game, сейчас Форлан участвует в теннисном турнире ITF MT1000, который проводится в Лиме (Перу).

Футболист выступает в категории игроков 45+ лет. И получается у него очень даже хорошо. В четверг, 20 июня, Форлан пробился в четвертьфинал, причем как в одиночном разряде, так и в парном с соотечественником Альберто Браусе..

Альберто Браусе и Диего Форлан / https://www.tenisalmaximo.pe/

Читай также: Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 млн за талантливого французского вингера

Напомним, что Диего Форлан завершил карьеру в августе 2019 года. Его последним клубом стал Китчи из Гонконга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!