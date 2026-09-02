Манчестер Юнайтед предложил новый контракт своему капитану

Манчестер Юнайтед рассчитывает на будущее долгосрочное сотрудничество со своим капитаном Бруну Фернандешем.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, английский клуб предложил 31-летнему португальскому полузащитнику подписать новый контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

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Нынешний договор игрока с манкунианцами рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед из лиссабонского Спортинга в январе 2020 года. За это время португалец провел в составе английской команды 329 матчей, отличившись 110 голами и 109 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил новый рекорд АПЛ.

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