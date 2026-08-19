Звезда МЮ отказался от продления контракта

Манчестер Юнайтед предложил Бруну Фернандешу новый контракт, однако капитан команды отклонил предложение клуба.

Добавим, что в рамках соглашения португалец получал бы всего на 500 тысяч евро больше в год, чем по действующему контракту. Такая прибавка не устроила 31-летнего полузащитника.

Теперь будущее Фернандеша в Манчестер Юнайтед остается неопределенным. Если стороны не договорятся о новых условиях, хавбек сможет уйти свободным агентом следующим летом.

🚨 Manchester United have offered Bruno Fernandes a new contract, but the Portuguese midfielder has rejected the proposal.



💰 The offer included only €500k more per year, which was not enough to convince Fernandes to extend.



🔴⚠️ As things stand, Bruno Fernandes could leave… pic.twitter.com/1Z27CFXLdc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2026

Напомним, что ранее интерес к португальцу проявляли клубы из Саудовской Аравии и Европы.

К слову, судьи АПЛ перестанут быть неприкосновенными, их решения будут анализировать публично.

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