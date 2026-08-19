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Футбол

Звезда МЮ отказался от продления контракта

Бруну Фернандеш может уйти бесплатно.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед предложил Бруну Фернандешу новый контракт, однако капитан команды отклонил предложение клуба.

Добавим, что в рамках соглашения португалец получал бы всего на 500 тысяч евро больше в год, чем по действующему контракту. Такая прибавка не устроила 31-летнего полузащитника.

Теперь будущее Фернандеша в Манчестер Юнайтед остается неопределенным. Если стороны не договорятся о новых условиях, хавбек сможет уйти свободным агентом следующим летом.

Напомним, что ранее интерес к португальцу проявляли клубы из Саудовской Аравии и Европы. 

К слову, судьи АПЛ перестанут быть неприкосновенными, их решения будут анализировать публично.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш ФК Манчестер Юнайтед

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