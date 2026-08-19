Судьи АПЛ перестанут быть неприкосновенными

Их решения будут анализировать публично.

С нового сезона АПЛ начнёт публиковать вердикты Комиссии по ключевым инцидентам (KMI) по спорным решениям арбитров и VAR, сообщает BBC.

Теперь болельщикам станут доступны цитаты судей с объяснениями решений и аудиозаписи их разговоров с игроками, записанные с помощью судейской камеры RefCam. Всё это сделано для повышения прозрачности судейства.

Ранее решения KMI, состоящей из пяти членов, получали только клубы и арбитры. Теперь подробная информация будет публиковаться в матч-центре АПЛ в социальной сети X, а также на официальном сайте и в приложении лиги.

Следовательно, АПЛ намерена сделать оценку спорных эпизодов более открытой и дать болельщикам возможность лучше понимать логику решений арбитров и видеоассистентов.

Ранее глава АПЛ разнёс Инфантино и его план продажи прав на чемпионат мира.

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