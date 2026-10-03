Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе

Бывший чемпион снова выйдет на ринг.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщает издание Boxing News.

По информации источника, боксер с украинским паспортом проведет следующий поединок 20 ноября в Лас-Вегасе. Ломаченко возглавит вечер бокса, однако имя его будущего соперника пока неизвестно.

Ранее появлялась информация, что украинец может встретиться с филиппинским боксером Чарльзом Суаресом.

Напомним, ранее Ломаченко объявил о завершении карьеры, однако еще весной появились сообщения о его возможном возвращении.

В последний раз Василий выходил на ринг весной 2024 года, когда одержал победу над Джорджем Камбососом.

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