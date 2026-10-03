iSport.ua
Русский Українська

Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе

Бывший чемпион снова выйдет на ринг.
Сегодня, 14:00       Автор: Василий Войтюк
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщает издание Boxing News.

По информации источника, боксер с украинским паспортом проведет следующий поединок 20 ноября в Лас-Вегасе. Ломаченко возглавит вечер бокса, однако имя его будущего соперника пока неизвестно.

Ранее появлялась информация, что украинец может встретиться с филиппинским боксером Чарльзом Суаресом.

Напомним, ранее Ломаченко объявил о завершении карьеры, однако еще весной появились сообщения о его возможном возвращении.

В последний раз Василий выходил на ринг весной 2024 года, когда одержал победу над Джорджем Камбососом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

Статьи по теме

Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко
Инсайдер назвал соперника для возвращения Василия Ломаченко Инсайдер назвал соперника для возвращения Василия Ломаченко
"Многое будет зависеть от кондиций": Гвоздик назвал ключевой фактор боя Ломаченко - Дэвис "Многое будет зависеть от кондиций": Гвоздик назвал ключевой фактор боя Ломаченко - Дэвис
"Возможно, ему нужны деньги": Экс-промоутер Ломаченко отреагировал на его вероятное возвращение "Возможно, ему нужны деньги": Экс-промоутер Ломаченко отреагировал на его вероятное возвращение

Видео

Украина - Северная Ирландия 0:3: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Северная Ирландия 0:3: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина принимает Северную Ирландию, матчи Франции, Бельгии, Польши в Лиге наций
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Теннис14:54
Пекин (WTA). Свитолина с камбэком обыграла Синякову
Бокс14:36
Два украинца могут провести поединки в андеркарде Ломаченко
Бокс14:00
Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе
Формула 112:55
Ферстаппен завоевал поул в Малайзии — первый в этом году
Лига наций12:45
Украина впервые крупно проиграла "дома" официальный матч
Европа12:20
Кристиан Шевченко нашел новый клуб после уходи из Уотфорда
Лига наций11:31
Ярмоленко: Ничего страшного не произошло
Лига наций10:56
Ризник извинился за ошибку в матче против Северной Ирландии
Лига наций10:05
Мальдера: Результат матча с Северной Ирландией более жестокий, чем мы заслуживали
НХЛ09:45
НХЛ: Анахайм обыграл Вегас, Сент-Луис разгромил Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK