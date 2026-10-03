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Футбол

Мальдера: Результат матча с Северной Ирландией более жестокий, чем мы заслуживали

Итальянский специалист поделился размышлениями.
Сегодня, 10:05       Автор: Василий Войтюк
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал поражение от Северной Ирландии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА, которое состоялось в Трнаве.

"Я не считаю, что ротация нашей команды стала причиной сегодняшнего результата. Было очень важно уметь правильно управлять ресурсами и энергией футболистов. Я думаю, что мы достаточно хорошо играли, когда мы владели мячом. К сожалению, из-за нескольких эпизодов мы пропустили. Конечно, в определенных ситуациях нам нужно быть более внимательными. И эти ситуации затем определили результат".

Справа в защите матч начинал Валерий Бондарь, но затем он поменялся местами з Ильей Забарным. Кроме того, также в сборной снова не дебюировал Иван Варфоломеев.

"Забарный имеет больше, скажем так, атакующих навыков. Сегодня мы играли с двумя неноминальными правым и левым крайними защитниками, так как Бондар и Матвиенко играют в центре. Но они пошли мне навстречу и приняли этот вызов. У меня также был Крупский в составе. Мне нужно было выбирать, и я сделал свой выбор.

Я хотел выпустить Варфоломеева во втором тайме. Но затем, к сожалению, травмировался Судаков, и это определило другую замену. То, что мы узнали, - это то, что отдельные эпизоды очень важны. Эти эпизоды могут изменить ход матча. И первый гол, который мы пропустили после углового... Матч развернулся в том направлении, в котором больше привыкли играть наши соперники".

Тренер был доволен самоотдачей футболистов.

"Я считаю, что мы достаточно хорошо отреагировали, у нас сразу была реакция после пропущенного гола. Затем, к сожалению, в контратаке мы пропустили второй гол. Поэтому, подводя итог, могу сказать следующее: отдельные эпизоды определили ход этого матча. Практически первые два удара - и мы получили два гола. И после этого уже стало достаточно трудно играть с таким счетом.

Я хотел видеть больше качественных игроков в последней трети поля. И именно поэтому я решил начинать с игроками, которые обладают хорошими техническими качествами. На мой взгляд, ребята отдали все силы. И сейчас нужно принять результат, который мы видели на футбольном поле. Нужно сохранять баланс. Улучшать там, где необходимо. И не деморализоваться. Я считаю, что результат более жестокий, чем мы заслуживали".

Мальдера также поделился мыслями о работе команды на стандартах, ведь именно после подачи наша команда пропустила первый мяч.

"Я не рассматриваю другого кандидата на позицию тренера стандартов. У нас есть тренерский штаб, который работал и со стандартными положениями. Иногда ты должен принять тот факт, что в единоборствах ты можешь проиграть. И если игрок соперника прыгает выше, чем наш игрок, то здесь нет ошибки тренера, который занимается этими вопросами.

Также при других стандартных положениях, при аутах, команда достаточно хорошо защищалась. Третий гол - это была ошибка. К сожалению, так бывает. Этот гол вообще не касается подготовки - Ризнык просто ошибся", - заявил итальянский специалист.

В следующем туре национальная сборная Украины примет Венгрию.

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