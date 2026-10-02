Украина - Северная Ирландия 0:3: обзор матча и результат игры 02.10.2026

В пятницу, 2 октября, в словацкой Трнаве сборная Украины принимала Северную Ирландию в номинально домашнем матче третьего тура Дивизиона B Лиги наций-2026/27.

Победителем из противостояния промежуточных лидеров группы, имевших до очной встречи по четыре очка, вышла североирландская команда, разгромив украинцев со счетом 3:0.

Несмотря на игровую инициативу и ощутимое преимущество во владении мячом на протяжении матча, "сине-желтые" так и не сумели за всю игру воплотить их в результат, забив хотя бы один мяч. Североирландцы же своими шансами воспользовались сполна, успешно реализовав все свои три удара в створ.

Гости достаточно быстро повели в противостоянии, открыв счет уже на девятой минуте. После углового и скидки на дальней стойке Кирон Браун первым сориентировался в суете во вратарской украинцев и протолкнул мяч в сетку. Илья Забарный пытался вынести, но безуспешно.

Удвоить результат Северной Ирландии удалось в середине первого тайма. На 22-й минуте Киран Моррисон с правого фланга выполнил отличную навесную передачу в штрафную украинцев, где Забарный проиграл борьбу Айзеку Прайсу, а североирландец головой с близкого расстояния расстрелял ворота Дмитрия Ризныка.

С началом второй половины встречи сборная Украины продолжала действовать активнее, но изменить счет не смогла. А уже вскоре сопернику и вовсе удалось добить "сине-желтых" благодаря досадной ошибке украинского вратаря. Североирландский голкипер Пирс Чарльз со своей половины поля забросил вперед, Браун перед штрафной выиграл верховую борьбу и протолкнул дальше, а Ризнык пытался перехватить, но каким-то образом неожиданно пропустил мяч между ног. Руэри Макконвил, оказавшийся за спиной голкипера, уже даже не стал трогать катящийся в пустые ворота мяч и отбирать второй гол у партнера по команде.

После третьего пропущенного Андреа Мальдера бросил в игру свежих форвардов Матвея Пономаренко и Даниила Сикана, однако что-либо изменить уже не удалось. Демотивированная команда не смогла наиграть хотя бы на один забитый мяч, а из моментов разве что удар Пономаренко пришелся в стойку.

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В параллельном матче квартета B2 Лиги наций сборная Венгрии одержала минимальную победу 1:0 над Грузией.

Набрав семь очков, Северная Ирландия единолично возглавила группу после трех туров. Украина и Венгрия имеют в своем активе по четыре пункта, а Грузия набрала один балл.

Статистика матча Украина - Северная Ирландия 3-го тура Лиги наций

Украина - Северная Ирландия 0:3

Голы: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Ожидаемые голы (xG): 0.44 - 1.40

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 7 - 1

Фолы: 15 - 4

Украина: Ризнык - Бондар (Сикан, 62), Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко (Назарина, 56), Судаков (Назаренко, 68) - Ярмоленко (Пономаренко, 62), Яремчук (Варфоломеев, 62).

Северная Ирландия: П. Чарльз - Атчесон (Макнейр, 84), Макконвил, Браун, Гилмор - Прайс (Дэвенни, 67), Ш. Чарльз, Девлин (О'Нилл, 84) - Хьюм, Донли (Мадженнис, 77), Моррисон (Келли, 77).

Предупреждения: Матвиенко, Сикан, Пономаренко - Спенсер.

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