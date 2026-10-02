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Футбол

Сборная Испании потеряла из-за травмы Феррана Торреса

Игрока ПСЖ заменил в составе молодой нападающий Реала.
Сегодня, 20:22       Автор: Игорь Мищук
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Нападающий ПСЖ Ферран Торрес не поможет сборной Испании в предстоящих матчах Лиги наций.

Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

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26-летнего футболиста беспокоил дискомфорт в левом голеностопе, что поначалу не помешало ему принять участие в поединке с Англией, а затем продолжить тренироваться. Тем не менее симптомы сохранялись, после чего было принято решение позволить игроку покинуть расположение сборной для восстановления.

Вместо Торреса главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте вызвал в национальную команду 21-летнего нападающего мадридского Реала Карлоса Эспи, который находился в расположении молодежной сборной.

В предстоящих поединках Лиги наций испанская команда встретится с Чехией (3 октября) и Хорватией (6 октября).

Напомним, что на старте нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Испании обыграла Англию (3:2) и разгромила Хорватию (4:1) и на данный момент с шестью очками возглавляет свою группу.

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