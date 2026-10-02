Сборная Испании потеряла из-за травмы Феррана Торреса

Нападающий ПСЖ Ферран Торрес не поможет сборной Испании в предстоящих матчах Лиги наций.

Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Читай также: Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций

26-летнего футболиста беспокоил дискомфорт в левом голеностопе, что поначалу не помешало ему принять участие в поединке с Англией, а затем продолжить тренироваться. Тем не менее симптомы сохранялись, после чего было принято решение позволить игроку покинуть расположение сборной для восстановления.

Вместо Торреса главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте вызвал в национальную команду 21-летнего нападающего мадридского Реала Карлоса Эспи, который находился в расположении молодежной сборной.

В предстоящих поединках Лиги наций испанская команда встретится с Чехией (3 октября) и Хорватией (6 октября).

Напомним, что на старте нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Испании обыграла Англию (3:2) и разгромила Хорватию (4:1) и на данный момент с шестью очками возглавляет свою группу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!