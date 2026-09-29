Испания открыла счет уже на второй минуте: подробности разгрома Хорватии

Сборная Испании одержала уверенную победу над Хорватией во втором туре Лиги наций УЕФА.

Испанцы открыли счет уже на 2-й минуте: Ламин Ямаль получил мяч на подступах к штрафной и точным ударом отправил его в сетку.

Хорватия сумела сравнять счет благодаря Диону Белльо, однако Испания быстро вернула преимущество. Марк Пубиль забил после подачи Ямаля, а после перерыва Ямаль оформил дубль.

Окончательный счет был установлен на 89-й минуте. Нико Уильямс забил четвертый мяч Испании и поставил точку в матче.

Испания — Хорватия — 4:1

Голы: Ямаль, 2, 63; Пубиль, 31; Уильямс, 89 — Бельо, 28.

Испания набрала три очка и, имея шесть очок в активе, единолично возглавила турнирную таблицу своей группы.

Кстати, во время игры Финляндии и беларуси финны устроили необычную акцию.

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