"Твой день настанет": финские фанаты устроили акцию против Лукашенко
Перед стартовым свистком на Олимпийском стадионе в Хельсинки прозвучал гимн беларуси, который встретили свистом со стороны местных фанатов.
Кроме того, на трибунах появился большой баннер с изображением Александра Лукашенко в виде таракана.
На плакате также была изображена сова, схватившая насекомое когтями.
Рядом с рисунком размещена фраза "Твой день настанет".
Матч Финляндия — Беларусь проходит в Хельсинки в рамках второго тура Лиги наций.
Ранее Финский футбольный союз заявлял о несогласии с участием беларуси и россии в международных соревнованиях. Часть средств от продажи билетов на эту игру планировалось направить на гуманитарную помощь Украине.
Напомним, болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку во время матча сборных.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!