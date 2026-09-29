"Твой день настанет": финские фанаты устроили акцию против Лукашенко

Болельщики сборной Финляндии выразили свое отношение к белорусским властям перед матчем Лиги наций против беларуси.

Перед стартовым свистком на Олимпийском стадионе в Хельсинки прозвучал гимн беларуси, который встретили свистом со стороны местных фанатов.

Кроме того, на трибунах появился большой баннер с изображением Александра Лукашенко в виде таракана.

На плакате также была изображена сова, схватившая насекомое когтями.

Рядом с рисунком размещена фраза "Твой день настанет".

Матч Финляндия — Беларусь проходит в Хельсинки в рамках второго тура Лиги наций.

Ранее Финский футбольный союз заявлял о несогласии с участием беларуси и россии в международных соревнованиях. Часть средств от продажи билетов на эту игру планировалось направить на гуманитарную помощь Украине.

Напомним, болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку во время матча сборных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!