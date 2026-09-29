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"Твой день настанет": финские фанаты устроили акцию против Лукашенко

Болельщики сборной Финляндии выразили свое отношение к белорусским властям перед матчем Лиги наций против беларуси.
Сегодня, 21:06       Автор: Сергей Носенко
Плакат фанатов / Getty Images
Плакат фанатов / Getty Images

Перед стартовым свистком на Олимпийском стадионе в Хельсинки прозвучал гимн беларуси, который встретили свистом со стороны местных фанатов.

Кроме того, на трибунах появился большой баннер с изображением Александра Лукашенко в виде таракана.

На плакате также была изображена сова, схватившая насекомое когтями.

Рядом с рисунком размещена фраза "Твой день настанет".

Матч Финляндия — Беларусь проходит в Хельсинки в рамках второго тура Лиги наций.

Ранее Финский футбольный союз заявлял о несогласии с участием беларуси и россии в международных соревнованиях.  Часть средств от продажи билетов на эту игру планировалось направить на гуманитарную помощь Украине.

Напомним, болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку во время матча сборных.

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