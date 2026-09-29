"Я по-прежнему быстрый": Алонсо остается в Aston Martin в сезоне-2027
Алонсо отметил, что принял решение продолжить карьеру после долгих размышлений.
"Я очень рад подписать новый контракт с Aston Martin Aramco. Я не спешил с этим решением, но гонки — это моя жизнь и моя страсть. Я знаю, что у меня по-прежнему есть скорость и решимость выступать на самом высоком уровне", — заявил испанец.
Двукратный чемпион мира также подчеркнул, что верит в перспективы команды.
"Я действительно верю в то, что мы строим. У нас сильное руководство, невероятные люди, партнеры и инфраструктура. Я с нетерпением жду возможности создавать новые воспоминания на трассе", — добавил Алонсо.
Стролл, в свою очередь, заявил, что полностью уверен в будущем Aston Martin.
"Я очень рад продолжить выступать за Aston Martin Aramco в долгосрочной перспективе. Я был частью этого пути с самого начала и верю, что у нас есть ресурсы и люди, способные превратить команду в победителя", — сказал канадец.
Алонсо выступает за Aston Martin с 2023 года, а Стролл представляет команду с 2019-го. В Aston Martin рассчитывают, что опыт обоих пилотов поможет коллективу добиться прогресса в ближайшие годы.
А тем временем в Формуле-1 собираются увеличить количество пит-стопов.
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