Алонсо: С новыми болидами в Сильверстоуне будет уже не так весело

Испанец заявил, что на симуляторе все было плохо.

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо заявил, что следующие два Гран-при получатся очень скучными.

Напомним, что в этот уикэнд пройдет гонка в Сильверстоуне, а затем этап в Спа.

По словам Алонсо, на симуляторе обе трассы выглядят очень плохо для нынешних болидов. Потому фанатов ждет разочаровывающее шоу.

Думаю, следующие две гонки в Сильверстоуне и Спа будут отличаться от того, к чему мы привыкли. В прошлом это были прекрасные трассы – особенно в случае с предыдущим поколением болидов, использовавших граунд-эффект. Мне кажется, Сильверстоун был лучшим автодромом, он идеально подходил той машине. В этом году с новыми болидами все будет совершенно по-другому, уже не так весело. Если судить по кругам в симуляторе и всякому подобному, все выглядит довольно печально. И не только для пилотов, но и для зрителей. Связка поворотов Мэгготтс-Бекеттс-Чэпэл станет зарядной станцией

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин пытался переманить Кристиана Хорнера.

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