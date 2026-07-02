Сборная Украины пробилась во второй этап отбора на ЧМ-2027

В четверг, 2 июля, сборные Украины и Грузии встречались в пятом туре квалификации на ЧМ-2027.

Уже в первой четверти "сине-желтые" сумели вырваться вперед и даже удержать преимущество в три очка.

Во второй четверти отрыв составил уже 17 очков, хотя Грузия сумела сократить отрыв. В итоге на протяжении всего матча Украина вела в счете и завершила матч 95:76.

Благодаря этой победе наша команда досрочно обеспечила себе участие во втором этапе квалификации. Следующий матч против Дании, 5 июля, уже не имеет турнирного значения.

Отборочный турнир к ЧМ-2027

Украина — Грузия 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)

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