Динамо в непростом матче справилось с Колосом
В воскресенье, 16 августа, Динамо принимало дома Колос.
Уже через 20 минут Матвей Пономаренко открыл счет, продлив собственную голевую серию. Однако почти сразу Демченко вернул на поле паритет.
Во втором тайме киевляне все так жке владели преимуществом на поле, но Колос держал оборону.
Но на 73-й минуте Динамо удалось все же вырвать победу после гола Бражко, который стал решающим во встрече, принеся киевлянам три очка.
Статистика матча Динамо - Колос 3-го тура чемпионата Украины
Динамо - Колос 2:1
Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 73 - Демченко, 21
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 3 - 1
Фолы: 16 - 9
Динамо: Суркис — Тимчик (Сыч, 33), Беловар, Михавко, Дубинчак (Малиш, 80) — Бражко, Рубчинский (Лонвейк, 80) — Герреро, Шапаренко (Буяльский, 67), Кабаев (Ярмоленко, 67) — Пономаренко.
Колос: Пахолюк — Понедельник, Хрипчук, Гончаренко, Цуриков — Демченко, Теллес (Денисенко, 80), Ррапай (Ндукве, 64) — Кане (Гусол, 77), Климчук (Тахири, 64), Салабай (Касалла, 77).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!