iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо в непростом матче справилось с Колосом

Матвей Пономаренко продолжил голевую серию.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Динамо - Колос / upl.ua
Динамо - Колос / upl.ua

В воскресенье, 16 августа, Динамо принимало дома Колос.

Уже через 20 минут Матвей Пономаренко открыл счет, продлив собственную голевую серию. Однако почти сразу Демченко вернул на поле паритет.

 Во втором тайме киевляне все так жке владели преимуществом на поле, но Колос держал оборону.

Но на 73-й минуте Динамо удалось все же вырвать победу после гола Бражко, который стал решающим во встрече, принеся киевлянам три очка.

Статистика матча Динамо - Колос 3-го тура чемпионата Украины

Динамо - Колос  2:1
Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 73 - Демченко, 21

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 3 - 1
Фолы: 16 - 9

Динамо: Суркис — Тимчик (Сыч, 33), Беловар, Михавко, Дубинчак (Малиш, 80) — Бражко, Рубчинский (Лонвейк, 80) — Герреро, Шапаренко (Буяльский, 67), Кабаев (Ярмоленко, 67) — Пономаренко.

Колос: Пахолюк — Понедельник, Хрипчук, Гончаренко, Цуриков — Демченко, Теллес (Денисенко, 80), Ррапай (Ндукве, 64) — Кане (Гусол, 77), Климчук (Тахири, 64), Салабай (Касалла, 77).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Канселу вернется в Барселону Канселу вернется в Барселону
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
Арсенал - обладатель Суперкубка Англии Арсенал - обладатель Суперкубка Англии

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
просмотров

Последние новости

Водные21:35
Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Европа20:50
Канселу вернется в Барселону
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
Украина19:58
Динамо в непростом матче справилось с Колосом
Европа19:05
Арсенал - обладатель Суперкубка Англии
Гимнастика18:35
Онофрийчук выиграла вторую медаль ЧМ
Европа18:07
Арсенал забил самый быстрый гол в Суперкубке Англии за 58 лет
Украина17:20
Шахтер за счет быстрого гола обыграл Харьков
Европа16:55
Боруссия подпишет лучшего ассистента Эредивизии
Гимнастика16:25
Онофрийчук принесла Украине первое золото за 13 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK