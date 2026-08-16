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Футбол

Арсенал забил самый быстрый гол в Суперкубке Англии за 58 лет

Риккардо Калафьори стал новым держателем рекорда.
Сегодня, 18:07       Автор: Андрей Безуглый
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Защитник Арсенала Риккардо Калафьори отметился интересным достижением.

Напомним, что итальянец отличился в воротах Манчестер Сити на 23 секунде матча за Суперкубок.

Этот гол стал самым быстрым в истории трофея за последние 58 лет.

В 1968 году нападающий Манчестер Сити Бобби Оуэн также забил в течение первой минуты матча против Вест Бромвича. Однако точное время его гола неизвестно, потому Калафьори теперь держатель нового рекорда.

На момент написания заметки счет в матче 3:0 в пользу Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Риккардо Калафьори

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