Уайт жёстко ответил Хирну на угрозы сорвать бой Фьюри – Джошуа

О том, состоится ли наконец бой?

Долгожданный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа предварительно запланирован на ноябрь в Нью-Йорке, однако проведение мегафайта пока остаётся под вопросом.

Сторона Джошуа требует дополнительную компенсацию за перенос поединка из Великобритании в США и угрожает сорвать сделку. При этом первая пресс-конференция боксёров запланирована уже на конец августа.

Промоутер ивента Дана Уайт признался, что не знает, завершатся ли переговоры успехом. По его словам, организаторы уже договорились с телевидением и ареной, а теперь решение остаётся за самими боксёрами и их командами, пишет Bloody Elbow.

Уайт также отметил, что Фьюри и Джошуа должны были встретиться ещё много лет назад. Теперь стороны пытаются реализовать долгожданный поединок, но времени на решение всех вопросов остаётся всё меньше.

Тем временем Хргович раскрыл план на бой с Итаумой.

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