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Динамо — Колос: анонс матча чемпионата Украины

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Вчера, 23:23       Автор: Василий Войтюк
ФК Динамо
ФК Динамо

После вылета из Лиги конференций от азербайджанского Карабаха киевское Динамо встретится на своем поле с Колосом.

ISPORT предлагает ознакомиться с анонсом матча между столичным грандом и клубом из Ковалёвки.

Динамо — Колос

16 августа | 18:00 | Стадион им. В. Лобановского, Киев.

После неудачных результатов в еврокубках у Динамо остались только турниры на внутренней арене, поэтому теперь столичный клуб будет отдавать все силы УПЛ, а матч против Колоса даст больше понимания относительно перспектив киевлян в этом сезоне. По крайней мере, станет ясно, была ли неубедительная игра с Вересом случайностью или все же началом тенденции.

Что касается Колоса, то подопечные Костышина, как и их соперники, пока сыграли лишь один матч в УПЛ, уступив Заре после раннего удаления. Впрочем, Колос провел всего один поединок не из-за участия в еврокубках, а из-за страны-террориста, которая обстреляла стадион Черноморца, где коллектив из Ковалёвки должен был сыграть матч второго тура против одесситов. Таким образом, шанс набрать первые очки отложился для Колоса на неделю, и теперь придется добывать их в матче против номинально более сильного соперника.

Интересный факт:

Оба матча прошлого сезона завершились со счетом 2:1: в первом круге с таким счетом победил Колос, а во втором триумфовало киевское Динамо.

Ориентировочные составы команд

Травмированных в команде нет, и, учитывая вылет из еврокубков, киевляне, вероятно, откажутся от проведения ротации и выставят на этот поединок сильнейшую, по мнению Костюка, стартовую одиннадцатку. То же самое стоит ожидать и от Колоса, за исключением того, что матч пропустит Никита Бурда из-за прямой красной карточки в первом матче.

Динамо: Суркис — Сыч, Биловар, Михавко, Дубинчак — Бражко, Буяльский, Шапаренко — Редушко, Пономаренко, Волошин.

Колос: Пахолюк — Понедельник, Гончаренко, Хрипчук, Цуриков — Элиас, Гагнидзе, Денисенко — Кане, Климчук, Гусол.

Прогноз ISPORT: 1:0

На старте сезона киевское Динамо выглядит довольно вялой командой, однако класс игроков «бело-синих», так или иначе, значительно превосходит класс игроков соперника. К тому же сейчас они находятся в лучшем игровом тонусе, ведь Колос был вынужден пропустить матч предыдущего тура. Поэтому непростая, минимальная, но все же победа столичного гранда выглядит достаточно реалистичным сценарием.

Эксперты BETKING фаворитом этого противостояния считают Динамо, на победу которого предлагают коэффициент 1,85. Успех Колоса оценивается в 6,33, а ничья — в 4,00.

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