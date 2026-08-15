Карпаты - Буковина 3:0: обзор матча и результат игры 15.08.2026
В субботу, 15 августа, Карпаты принимали на своем поле Буковину в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
После разгромов Кривбасса (4:1) и ЛНЗ (3:0) в предыдущих матчах подопечные Франсиско Фернандеса в этом поединке также разобрались с соперником, разбив его со счетом 3:0.
Читай также: Оболонь в большинстве не дожала Кудривку
Статистика матча Карпаты - Буковина 3-го тура чемпионата Украины
Карпаты - Буковина 3:0
Голы: Феллипе, 5, Русин, 9, Костенко, 64
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 8 - 11
Фолы: 12 - 3
Карпаты: Марченко - Калеро, Бабогло, Стецьков, Лях - Чачуа, Моха (Педрозу, 77), Феллипе (Вантух, 60) - Алькайн (Мирошниченко, 77), Костенко (Карабин, 84), Русин (Бруно, 60).
Буковина: Пеньков - Путря, Бусько, Безуглый, Стасюк - Груша, Витенчук, Танковский (Бабак, 81) - Эдвин (Пидлепенец, 75), Кожушко (Войтиховский, 57), Ильин (Дахновский, 75).
Предупреждения: Калеро - Витенчук, Бусько.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!