Карпаты - Буковина 3:0: обзор матча и результат игры 15.08.2026

В субботу, 15 августа, Карпаты принимали на своем поле Буковину в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

После разгромов Кривбасса (4:1) и ЛНЗ (3:0) в предыдущих матчах подопечные Франсиско Фернандеса в этом поединке также разобрались с соперником, разбив его со счетом 3:0.

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Статистика матча Карпаты - Буковина 3-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Буковина 3:0

Голы: Феллипе, 5, Русин, 9, Костенко, 64

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 8 - 11

Фолы: 12 - 3

Карпаты: Марченко - Калеро, Бабогло, Стецьков, Лях - Чачуа, Моха (Педрозу, 77), Феллипе (Вантух, 60) - Алькайн (Мирошниченко, 77), Костенко (Карабин, 84), Русин (Бруно, 60).

Буковина: Пеньков - Путря, Бусько, Безуглый, Стасюк - Груша, Витенчук, Танковский (Бабак, 81) - Эдвин (Пидлепенец, 75), Кожушко (Войтиховский, 57), Ильин (Дахновский, 75).

Предупреждения: Калеро - Витенчук, Бусько.

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