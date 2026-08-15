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Футбол

Капитан Тоттенхэма перешел в Атлетико

Кристиан Ромеро продолжит карьеру в мадридском клубе.
Сегодня, 19:21       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Ромеро / Atlético de Madrid
Кристиан Ромеро / Atlético de Madrid

Мадридский Атлетико оформил переход защитника Тоттенхэма и сборной Аргентины Кристиана Ромеро.

Как сообщает официальный сайт "матрасников", 28-летний футболист подписал с клубом контракт до июня 2031 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее была информация, что сума трансфера капитана "шпор" составит 40 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне Ромеро сыграл за Тоттенхэм 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.

В составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 защитник провел семь поединков, отличившись одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико потерял форварда перед стартом сезона.

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