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Футбол

Кудривка - Оболонь 0:0: обзор матча и результат игры 15.08.2026

Соперники завершили матч УПЛ нулевой ничьей.
Сегодня, 17:38       Автор: Игорь Мищук
Кудривка и Оболонь сыграли вничью / ФК Кудривка
Кудривка и Оболонь сыграли вничью / ФК Кудривка

В субботу, 15 августа, Кудривка встречалась с Оболонью в матче третьего тура украинской Премьер-лиги.

Команды не смогли определить победителя в поединке, завершив игру нулевой ничьей.

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В первом тайме активнее действовали хозяева поля, однако на перерыв соперники ушли без забитых мячей. А уже в начале второй половины встречи Кудривка осталась вдесятером после того, как на 54-й минуте за второе предупреждение был удален Артур Думанюк. Оказавшись в большинстве, Оболонь перехватила инициативу, но до конца матча воспользоваться численным преимуществом так и не сумела.

После трех сыгранных поединков в нынешнем чемпионате Кудривка и Оболонь имеют по два набранных очка.

Статистика матча Кудривка - Оболонь 3-го тура чемпионата Украины

Кудривка - Оболонь 0:0

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 6 - 3
Фолы: 14 - 11

Кудривка: Яшков - Огарков, Потимков, Векляк, Пасич - Думанюк, Смирный (Макоссо, 68), Беляев (Сигеев, 57) - Петряк (Бычек, 68), Овусу (Верлей, 88), Свитюха (Ющенко, 46).

Оболонь: Баранцов (Федоривский, 46) - Капинус, Прокопчук, Жовтенко, Полегенько - Мишнев (Волохатый, 74), Мороз (Чех, 57), Слободян - Мединский, Лях (Устименко, 46), Шулянский (Маткевич, 68)

Предупреждения: Думанюк - Прокопчук, Жовтенко, Капинус.

Удаление: Думанюк, 54.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Кудривка

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