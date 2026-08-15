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Футбол

Ювентус может подписать украинского голкипера

Аренда или полноценный переход.
Сегодня, 13:47       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии.

Туринский клуб сейчас изучает возможность подписания Лунина и пока не принял окончательного решения, а именно: взять украинца в аренду или оформить полноценный трансфер.

Добавим, что Ювентус ищет нового голкипера и также рассматривает Анатолия Трубина из Бенфики и Хуана Муссо из Атлетико.

Напомним, что контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.

К слову, Марсель наказал своего капитана по трансферным причинам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Реал Мадрид Андрей Лунин

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