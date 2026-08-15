Ювентус может подписать украинского голкипера
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии.
Туринский клуб сейчас изучает возможность подписания Лунина и пока не принял окончательного решения, а именно: взять украинца в аренду или оформить полноценный трансфер.
#RealMadrid’s goalkeeper Andrei #Lunin has been offered to #Juventus in the last days. Reflections Underway. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 15, 2026
Добавим, что Ювентус ищет нового голкипера и также рассматривает Анатолия Трубина из Бенфики и Хуана Муссо из Атлетико.
Напомним, что контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 млн евро.
К слову, Марсель наказал своего капитана по трансферным причинам.
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