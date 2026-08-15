Новый тренер Милана принял решение продать их звезду

Он не входит в планы Аморима.

Вингер Милана Рафаэл Леау по‑прежнему может покинуть клуб этим летом.

По информации Николо Скиры, португалец больше не считается ключевой фигурой в планах нового главного тренера Рубена Аморима.

Милан готов рассмотреть предложения по 27‑летнему футболисту и рассчитывает выручить за его трансфер около 40 миллионов евро. При этом клуб пока ожидает официальных предложений от потенциальных покупателей.

Rafa #Leao can leave #ACMilan this summer. The portuguese forward is no longer central in Ruben #Amorim’s Plans. #Milan ask €40M to sell him and are now waiting for official bids. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 15, 2026

Леау выступает за "россонери" с августа 2019 года, когда перешёл из Лилля за 49,5 млн евро. Добавим, что контракт Леау с Миланом рассчитан ещё на два года.

Тем временем Микель Артета намекнул на топ‑трансферы.

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