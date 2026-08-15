iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новый тренер Милана принял решение продать их звезду

Он не входит в планы Аморима.
Сегодня, 12:12       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Вингер Милана Рафаэл Леау по‑прежнему может покинуть клуб этим летом.

По информации Николо Скиры, португалец больше не считается ключевой фигурой в планах нового главного тренера Рубена Аморима.

Милан готов рассмотреть предложения по 27‑летнему футболисту и рассчитывает выручить за его трансфер около 40 миллионов евро. При этом клуб пока ожидает официальных предложений от потенциальных покупателей.

Леау выступает за "россонери" с августа 2019 года, когда перешёл из Лилля за 49,5 млн евро. Добавим, что контракт Леау с Миланом рассчитан ещё на два года.

Тем временем Микель Артета намекнул на топ‑трансферы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау Рубен Аморим

Статьи по теме

Довбик рассказал, в каком клубе имел реальный шанс продолжить карьеру Довбик рассказал, в каком клубе имел реальный шанс продолжить карьеру
Умер легендарный капитан Милана Умер легендарный капитан Милана
Милан купил таланта из Лиги 2 Милан купил таланта из Лиги 2
Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: матч Эпицентр - Верес откроет третий тур
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа13:47
Ювентус может подписать украинского голкипера
Бокс13:26
Эксперт призвал Усика завершить карьеру
Украина12:51
Верес продолжает свой антирекорд
Европа12:34
Марсель наказал своего капитана из-за трансферной причины
Европа12:12
Новый тренер Милана принял решение продать их звезду
Европа11:51
Де Йонг впервые жёстко ответил на все слухи о своём будущем
Европа11:27
Мбаппе сделал сенсационное заявление о Моуринью и целях Реала
Европа11:10
Ла Лига-2026/27, анонс тура №1: Расинг, Депортиво и Малага возвращаются после многолетнего перерыва
Бокс10:50
Уоррен заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа из-за жадности Хирна
Европа10:21
Барселона опровергла интерес к игроку Спортинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK