Артета намекнул на топ трансферы

Заявил, что готов к активному завершению трансферного окна.

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает нынешнее трансферное окно важной возможностью для дальнейшего усиления команды.

По словам испанца, в ближайшие две недели клуб будет стремиться максимально подготовить состав к новому сезону и при этом готов рассматривать как новые приобретения, так и возможные продажи игроков.

Артета отметил, что многое будет зависеть от ситуации на рынке и возможностей самого клуба. Арсенал продолжает искать варианты для усиления состава перед стартом сезона, пишет Arseblog.news.

Напомним, что этим летом лондонский коллектив сумел подписать Бруну Гимарайнса, Кристоса Цолиса, Пьеро Хинкапи и голкипера Илана Мелье.

Тем временем Спортинг не планирует отпускать форварда в Барселону.

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