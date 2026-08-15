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Футбол

Артета намекнул на топ трансферы

Заявил, что готов к активному завершению трансферного окна.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает нынешнее трансферное окно важной возможностью для дальнейшего усиления команды.

По словам испанца, в ближайшие две недели клуб будет стремиться максимально подготовить состав к новому сезону и при этом готов рассматривать как новые приобретения, так и возможные продажи игроков.

Артета отметил, что многое будет зависеть от ситуации на рынке и возможностей самого клуба. Арсенал продолжает искать варианты для усиления состава перед стартом сезона,  пишет Arseblog.news.

Напомним, что этим летом лондонский коллектив сумел подписать Бруну Гимарайнса, Кристоса Цолиса, Пьеро Хинкапи и голкипера Илана Мелье.

Тем временем Спортинг не планирует отпускать форварда в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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