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Футбол

Безос хочет выкупить контрольный пакет акций Ливерпуля

Сделка оценивается в 8 млрд долларов.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Ливерпуль может получить нового мажоритарного владельца, пишет CNBC.

Ранее Fenway Sports Group продали 30% акций новым инвесторам, среди которых оказался Джефф Безос.

А как сообщает издание, Безос рассчитывает в течение года выкупит контрольный пакет акций клуба, воспользовавшись соотествующей опцией.

Стоимость такой сделки оценивается в примерно 8 млрд долларов. Ранее Безос уже заплатил более миллиарда за 30% акций.

Ранее также сообщалось, что Шахтер определился с ареной для Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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