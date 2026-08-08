Ливерпуль нацелился на покупку капитана Барселоны
Ливерпуль договорился с Барселоной о трансфере центрального защитника Рональда Араухо.
По информации Фабрицио Романо, каталонский клуб одобрил устную договорённость и дал разрешение на переход.
Ожидается, что сделка будет оформлена в течение ближайших 24 часов. Также в соглашение включат опцию выкупа, которая не будет обязательной.
🚨🇺🇾 More on the exclusive story of the day: Ronald Araujo will join Liverpool, it’s all done and documents being signed in 24h.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026
The loan agreement includes a BUY OPTION clause, up to #LFC as it’s NOT mandatory.
Barcelona already gave green light. 🔴✈️ pic.twitter.com/6L4ufpDR9G
Напомним, что контракт Араухо с Барселоной рассчитан до 2031 года.
Ранее лучший игрок чемпионата мира‑2026 согласовал контракт с Барселоной.
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