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Футбол

Ливерпуль нацелился на покупку капитана Барселоны

Араухо едет в АПЛ.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Ливерпуль договорился с Барселоной о трансфере центрального защитника Рональда Араухо.

По информации Фабрицио Романо, каталонский клуб одобрил устную договорённость и дал разрешение на переход.

Ожидается, что сделка будет оформлена в течение ближайших 24 часов. Также в соглашение включат опцию выкупа, которая не будет обязательной.

Напомним, что контракт Араухо с Барселоной рассчитан до 2031 года.

Ранее лучший игрок чемпионата мира‑2026 согласовал контракт с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Рональд Араухо

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