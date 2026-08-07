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Футбол

Галатасарай определился с альтернативой Леау

Габриэль Мартинелли может уехать в Турцию.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Габриэль Мартинелли / Getty Images
Габриэль Мартинелли / Getty Images

Галатасарай определился с планом Б на случай, если не удастся подписать Рафаэля Леау, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что ранее Милан отклонил первое предложение турецкого клуба по Леау.

Галатасарай не планирует до конца договариваться с "россонери", а потому определил альтернативу - Габриэль Мартинелли.

На текущий момент неизвестно, согласиться ли Арсенал продать бразильца, так как трансфер Винисиуса провалился.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала вернулся в АПЛ.

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