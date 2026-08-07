Моуринью ввел новые правила внутри Реала

Новый главный тренер Реала Жозе Моуринью уже ввел новые правила, пишет AS.

В первую очередь португалец полностью изменил клубное меню. Теперь футболисты будут питаться так, как определит диетолог, хотя раньше они сами выбирали еду.

Еще более строгие касаются дисциплины. Моуринью потребовал от всех футболистов прибывать на базу за час до начала тренировок.

Опоздавшие будут наказаны индивидуальными тренировками в зале. При этом специалист подчеркнул, что это касается всех футболистов, никому не удастся избежать наказания.

Также Моуринью усилил контроль за здоровьем игроков. Все игроки должны теперь будут проходить реабилитацию в клубе, даже если занимаются с личным специалистом. Лечение вне клуба полностью запрещено.

И последнее, новый тренер ввел обязательные совместные обеды команды и тренерского штаба.

Ранее также сообщалось, что Родри согласовал контракт с другим клубом.

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