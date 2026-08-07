Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной
Барселона работает над трансфером полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри, которого ранее вел мадридский Реал.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 30-летний футболист уже дал согласие на переход и согласовал с "блаугранас" контракт, который будет рассчитан до 2030 года.
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Заработная плата игрока в каталонском клубе составит 15 миллионов евро за сезон.
Сумма трансфера испанского хавбека оценивается в 60-70 миллионов евро.
Напомним, что после разрыва крестообразной связки, полученного осенью 2024 года, и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне также страдал из-за разных травм и провел за Манчестер Сити во всех турнирах только 33 матча, отличившись двумя голами.
На ЧМ-2026 полузащитник в статусе капитана сыграл все восемь поединков сборной Испании на турнире и помог команде стать чемпионом. Также испанский хавбек был признан лучшим игроком мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным переходом в ПСЖ.
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