Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной

Барселона работает над трансфером полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри, которого ранее вел мадридский Реал.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 30-летний футболист уже дал согласие на переход и согласовал с "блаугранас" контракт, который будет рассчитан до 2030 года.

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Заработная плата игрока в каталонском клубе составит 15 миллионов евро за сезон.

Сумма трансфера испанского хавбека оценивается в 60-70 миллионов евро.

Напомним, что после разрыва крестообразной связки, полученного осенью 2024 года, и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне также страдал из-за разных травм и провел за Манчестер Сити во всех турнирах только 33 матча, отличившись двумя голами.

На ЧМ-2026 полузащитник в статусе капитана сыграл все восемь поединков сборной Испании на турнире и помог команде стать чемпионом. Также испанский хавбек был признан лучшим игроком мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным переходом в ПСЖ.

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