Россияне нанесли удар по стадиону клуба УПЛ

В пятницу, 7 августа, Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских террористов.

Вследствие атаки на город был поврежден стадион Черноморец. На видео из местных источников видно, что после удара на арене снесло часть крыши и образовалось большое отверстие.

Также, по предварительным данным, есть пострадавшие.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщили в Одесской городской военной администрации.

Отметим, что в субботу, 8 августа, на 13:00 на этом стадионе запланировано проведение домашнего матча Черноморца с Колосом в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

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