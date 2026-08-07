Стал известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли

Второй поединок британских боксеров планируют организовать в октябре.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа должен провести реванш против бывшего обладателя титула Фабио Уордли.

Как сообщает The Ring, рабочей датой повторного поединка британских боксеров является 17 октября. Также ожидается, что реванш, как и первый бой, состоится на Co-op Live Arena в Манчестере.

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В свою очередь промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что работа над вторым поединком пока продолжается.

"Бой состоится в октябре. Нам просто нужно определить место его проведения. В данный момент мы работаем над этим. Сейчас мы рассматриваем несколько локаций. Я верю, что примерно на следующей неделе мы объявим этот бой, и это снова будет яркий поединок. Каким же хорошим был первый бой", - сказал Уоррен.

Напомним, что в мае Дюбуа одолел Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него пояс WBO.

Ранее тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа.

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