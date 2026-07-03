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Менеджер Уордли о будущем бое с Дюбуа

Британец отдыхает, но уже понемногу тренируется.
Сегодня, 10:57       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Менеджер Фабио Уордли Майкл Офо поделился информацией о том, состоится ли реванш его подопечного с Даниэлем Дюбуа.

По его словам, Уордли уже активировал пункт о немедленном реванше и с нетерпением ждёт второго боя, понимая допущенные ошибки и намереваясь взять реванш.

Офо отметил, что точной даты пока нет, так как всё зависит от готовности спортсмена, однако подчеркнул: к моменту поединка Уордли будет полностью восстановлен и выйдет в ринг на 100%.

Также, как передаёт BoxingScene, у Фабио нет серьёзных последствий: ни сотрясения, ни переломов выявлено не было, а повреждения оказались поверхностными.

Ранее Кабайел признался, разочарован ли он отказом Усика от боя.

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