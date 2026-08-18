Реал провел официальную презентацию Моуринью
Реал провел официальную презентацию нового главного тренера Жозе Моуринью, вернувшегося в мадридский клуб.
Мероприятие с участием президента "сливочных" Флорентино Переса состоялась в зале заседаний комплекса Сьюдад Реал Мадрид.
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На своем официальном сайте Реал объявил, что 63-летний португальский специалист подписал контракт, рассчитанный на три сезона - до 30 июня 2029 года.
После заключения договора новому тренеру вручили памятную копию стадиона, часы и футболку команды с его фамилией.
✍️👕🤩 pic.twitter.com/xa55A97eIY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026
📸🤝✅ pic.twitter.com/HP55lxE0T5— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026
💬 Mourinho: "Volver al Real Madrid es volver a casa". pic.twitter.com/A7bgfSzBsc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026
Напомним, что Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда становилась чемпионом, а также завоевала Кубок Испании и Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, что после длительных переговоров Реал продлил контракт с Винисиусом Жуниором.
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