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Футбол

Реал провел официальную презентацию Моуринью

Португальский тренер подписал с мадридским клубом трехлетний контракт.
Сегодня, 17:40       Автор: Игорь Мищук
Жозе Моуринью и Флорентино Перес / Real Madrid C.F.
Жозе Моуринью и Флорентино Перес / Real Madrid C.F.

Реал провел официальную презентацию нового главного тренера Жозе Моуринью, вернувшегося в мадридский клуб.

Мероприятие с участием президента "сливочных" Флорентино Переса состоялась в зале заседаний комплекса Сьюдад Реал Мадрид.

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На своем официальном сайте Реал объявил, что 63-летний португальский специалист подписал контракт, рассчитанный на три сезона - до 30 июня 2029 года.

После заключения договора новому тренеру вручили памятную копию стадиона, часы и футболку команды с его фамилией.

Напомним, что Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда становилась чемпионом, а также завоевала Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что после длительных переговоров Реал продлил контракт с Винисиусом Жуниором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуринью

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