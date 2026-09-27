Моуринью принял решение по поводу игровой практики Лунина в Реале

Наставник мадридской команды не собирается прибегать к ротации голкиперов.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин сможет рассчитывать на ограниченное игровое время в нынешнем сезоне.

Как сообщает Defensa Central, главный тренер мадридской команды Жозе Моуринью не планирует проводить ротацию голкиперов в текущей кампании.

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Наставника "сливочных" полностью устраивает игра основного вратаря Тибо Куртуа, и он не намерен предоставлять ему дополнительный отдых, особенно учитывая его решение не выступать за сборную Бельгии в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

По информации источника, несмотря на удовлетворение португальского специалиста работой на тренировках своего резервного голкипера, украинец сможет рассчитывать на игровую практику лишь в матчах Кубка Испании, если только не возникнет проблем со здоровьем у первого номера команды.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за Реал.

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