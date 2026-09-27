iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Моуринью принял решение по поводу игровой практики Лунина в Реале

Наставник мадридской команды не собирается прибегать к ротации голкиперов.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин сможет рассчитывать на ограниченное игровое время в нынешнем сезоне.

Как сообщает Defensa Central, главный тренер мадридской команды Жозе Моуринью не планирует проводить ротацию голкиперов в текущей кампании.

Читай также: Реал договорился о новом контракте с Ардой Гюлером

Наставника "сливочных" полностью устраивает игра основного вратаря Тибо Куртуа, и он не намерен предоставлять ему дополнительный отдых, особенно учитывая его решение не выступать за сборную Бельгии в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

По информации источника, несмотря на удовлетворение португальского специалиста работой на тренировках своего резервного голкипера, украинец сможет рассчитывать на игровую практику лишь в матчах Кубка Испании, если только не возникнет проблем со здоровьем у первого номера команды.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за Реал.

Ранее сообщалось, что стали известны сроки возвращения Килиана Мбаппе после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Жозе Моуринью Андрей Лунин

Статьи по теме

Названы сроки возвращения Мбаппе после травмы Названы сроки возвращения Мбаппе после травмы
Реал потребовал сменить президента Ла Лиги Реал потребовал сменить президента Ла Лиги
Названы сроки восстановления капитана Реала после травмы Названы сроки восстановления капитана Реала после травмы
Ортиса Ариаса наказали после скандального судейства в дерби Мадрида Ортиса Ариаса наказали после скандального судейства в дерби Мадрида

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов, Германии, Португалии в Лиге наций
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
NaVi - team yandex: онлайн-трансляция гранд-финала PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Лига наций16:45
Лидер сборной Португалии может пропустить матч с Норвегией
Киберспорт16:05
NaVi - team yandex: онлайн-трансляция гранд-финала PGL Wallachia Season 9
Теннис15:40
Украина потерпела поражение от Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Лига наций15:24
Нападающий Ливерпуля досрочно покинул расположение сборной Швеции
Европа14:37
Аталанта продлила контракт с защитником сборной Италии
Теннис13:52
Украина уступила Чехии в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг
Лига наций13:35
Модрич обновил свой возрастной бомбардирский рекорд в сборной Хорватии
Европа12:48
Моуринью принял решение по поводу игровой практики Лунина в Реале
Бокс11:59
"Он ничего не сделал": Дэйна Уайт раскритиковал промоутера Джошуа из-за возможного срыва боя с Фьюри
Украина11:25
Игроки Карпат и ЛНЗ получили дисквалификации после удалений в матчах седьмого тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK