Моуринью принял решение по поводу игровой практики Лунина в Реале
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин сможет рассчитывать на ограниченное игровое время в нынешнем сезоне.
Как сообщает Defensa Central, главный тренер мадридской команды Жозе Моуринью не планирует проводить ротацию голкиперов в текущей кампании.
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Наставника "сливочных" полностью устраивает игра основного вратаря Тибо Куртуа, и он не намерен предоставлять ему дополнительный отдых, особенно учитывая его решение не выступать за сборную Бельгии в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
По информации источника, несмотря на удовлетворение португальского специалиста работой на тренировках своего резервного голкипера, украинец сможет рассчитывать на игровую практику лишь в матчах Кубка Испании, если только не возникнет проблем со здоровьем у первого номера команды.
Отметим, что в текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за Реал.
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