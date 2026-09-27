Стадион Металлист пострадал вследствие российского обстрела

От удара дрона был поврежден фасад харьковской арены.

Вследствие удара российскими оккупационными войсками по Харькову был поврежден очередной объект спортивной инфраструктуры.

Харьковская областная военная администрация сообщила, что пострадал стадион Металлист.

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На опубликованном фото видно, что из-за обстрела был поврежден фасад арены. Предполагается, что удар был нанесен российским FPV-дроном.

ХОВА

Напомним, что стадион Металлист не принимает матчи с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, а одноименный футбольный клуб вынужден проводить свои поединки за пределами Харькова.

Напомним, ранее россияне нанесли удар по стадиону одесского Черноморца.

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