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Футбол

Стадион Металлист пострадал вследствие российского обстрела

От удара дрона был поврежден фасад харьковской арены.
Сегодня, 10:41       Автор: Игорь Мищук
Стадион Металлист / Getty Images
Стадион Металлист / Getty Images

Вследствие удара российскими оккупационными войсками по Харькову был поврежден очередной объект спортивной инфраструктуры.

Харьковская областная военная администрация сообщила, что пострадал стадион Металлист.

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На опубликованном фото видно, что из-за обстрела был поврежден фасад арены. Предполагается, что удар был нанесен российским FPV-дроном.

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Напомним, что стадион Металлист не принимает матчи с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, а одноименный футбольный клуб вынужден проводить свои поединки за пределами Харькова.

Напомним, ранее россияне нанесли удар по стадиону одесского Черноморца.

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