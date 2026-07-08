ФИФА собирается рассмотреть возможность возвращения россиян в международный футбол
ФИФА рассмотрит возможность возвращения российских команд в международные соревнования.
Об этом сообщает Sky News.
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Международная федерация футбола рассмотрит этот вопрос после того, как Международный олимпийский комитет принял решение приостановить отстранение Олимпийского комитета России и отменить рекомендации по поводу допуска россиян к соревнованиям.
"ФИФА приняла к сведению решение МОК о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, после чего определится с дальнейшими шагами в координации с соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении ФИФА.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино уже заявлял о возможности рассмотрении вопроса о возвращении российских команда, поскольку, по его мнению, "запрет ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти".
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года.
Ранее НОК Украины отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям.
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