Месси стал автором антирекорда на ЧМ-2026
Во вторник, 7 июля, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Аргентины встречается с Египтом.
На 21-й минуте южноамериканская команда, уже проигрывая 0:1, получила право на пенальти за фол Хессема Хассана на Николасе Тальяфико. К точке подошел Лионель Месси, однако не сумел переиграть голкипера.
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Для аргентинца этот нереализованный пенальти стал вторым на ЧМ-2026, что сделало его первым игроком, который не забил два одиннадцатиметровых в рамках одного мирового первенства.
Первую неудачу с пенальти на нынешнем чемпионате мира Месси потерпел в матче группового этапа против Австрии (2:0).
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.
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