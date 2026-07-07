Месси стал автором антирекорда на ЧМ-2026

Аргентинец первым не реализовал два пенальти на одном мировом первенстве.

Во вторник, 7 июля, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Аргентины встречается с Египтом.

На 21-й минуте южноамериканская команда, уже проигрывая 0:1, получила право на пенальти за фол Хессема Хассана на Николасе Тальяфико. К точке подошел Лионель Месси, однако не сумел переиграть голкипера.

Читай также: Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира

Для аргентинца этот нереализованный пенальти стал вторым на ЧМ-2026, что сделало его первым игроком, который не забил два одиннадцатиметровых в рамках одного мирового первенства.

Первую неудачу с пенальти на нынешнем чемпионате мира Месси потерпел в матче группового этапа против Австрии (2:0).

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!