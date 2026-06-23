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Футбол

Звезда сборной Аргентины побила рекорд Клозе на ЧМ

Повторил достижение немца и превзошёл его по победам.
Сегодня, 08:06       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Накануне состоялся матч Аргентина - Австрия, в котором действующие чемпионы мира выиграли со счётом 2:0.

Капитан и звезда "альбиселесте" вписал своё имя в историю Мундиалей, побив достижение немца Мирослава Клозе.

Лионель Месси выиграл 18‑й матч на чемпионатах мира. Ранее рекорд составлял 17 побед и принадлежал Клозе. Также Месси забил 18 мячей и тем самым стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ (предыдущий рекорд Клозе - 16 голов).

К тому же лишь Мирославу Клозе раньше удавалось забить не менее четырёх мячей на трёх разных чемпионатах мира. Теперь в этот элитный список вошёл и Лионель Месси: 4 гола в 2014‑м, 7 — в Катаре‑2022 и уже 5 голов на этом турнире.

К слову, бывший сокомандник Месси по ПСЖ может впервые сыграть на чемпионате мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Мирослав Клозе

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