Звезда сборной Аргентины побила рекорд Клозе на ЧМ
Накануне состоялся матч Аргентина - Австрия, в котором действующие чемпионы мира выиграли со счётом 2:0.
Капитан и звезда "альбиселесте" вписал своё имя в историю Мундиалей, побив достижение немца Мирослава Клозе.
Лионель Месси выиграл 18‑й матч на чемпионатах мира. Ранее рекорд составлял 17 побед и принадлежал Клозе. Также Месси забил 18 мячей и тем самым стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ (предыдущий рекорд Клозе - 16 голов).
Lionel Messi has now scored more goals than any other player in World Cup history.— Squawka (@Squawka) June 22, 2026
Miroslav Klose’s record of 16 has been broken! 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/YtLp9gp48g
К тому же лишь Мирославу Клозе раньше удавалось забить не менее четырёх мячей на трёх разных чемпионатах мира. Теперь в этот элитный список вошёл и Лионель Месси: 4 гола в 2014‑м, 7 — в Катаре‑2022 и уже 5 голов на этом турнире.
Players to score 4+ goals at three different men's World Cup tournaments:— Squawka (@Squawka) June 22, 2026
◎ Miroslav Klose
◉ Lionel Messi 🆕
2014 🤝 2022 🤝2026 pic.twitter.com/fPEVy9dCI0
К слову, бывший сокомандник Месси по ПСЖ может впервые сыграть на чемпионате мира‑2026.
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