Дубль Месси принес Аргентине непростую победу над Австрией

В понедельник, 22 июня, сборные Аргентины и Австрии встречались во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Уже на самом старте матча Аргентина заработала пенальти, но Месси отправил мяч мимо ворот.

Тем не менее матч был в целом был довольно равным, хотя Аргентина атаковала горазо чаще и опасней. И под конец тайма Месси все же открыл счет.

Во втором тайме Австрии удалось переломить игру по владению, однако соперник намного лучше распоряжался мячем.

В целом у обеих команд было немного моментов, а еще один гол был забит в компенсированное время. Снова блистал Лионель Месси, забивший пятый гол на этом мундиале.

Статистика матча Аргентина - Австрия 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Аргентина - Австрия 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 2.65 - 0.88

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 12 - 6

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 1 - 3

Фолы: 13 - 13

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