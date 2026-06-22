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Футбол

Дубль Месси принес Аргентине непростую победу над Австрией

"Альбиселесте" вышли в плей-офф.
Вчера, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 22 июня, сборные Аргентины и Австрии встречались во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Уже на самом старте матча Аргентина заработала пенальти, но Месси отправил мяч мимо ворот.

Тем не менее матч был в целом был довольно равным, хотя Аргентина атаковала горазо чаще и опасней. И под конец тайма Месси все же открыл счет.

Во втором тайме Австрии удалось переломить игру по владению, однако соперник намного лучше распоряжался мячем.

В целом у обеих команд было немного моментов, а еще один гол был забит в компенсированное время. Снова блистал Лионель Месси, забивший пятый гол на этом мундиале.

Статистика матча Аргентина - Австрия 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Аргентина - Австрия 2:0
Голы: Месси, 38, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 2.65 - 0.88
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 6
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 1 - 3
Фолы: 13 - 13

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