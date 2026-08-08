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Буковина так и не смогла додавить Оболонь

Подопечные Щищенко так и не смогли пробить Баранцова.
Вчера, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Буковина - Оболонь / upl.ua
Буковина - Оболонь / upl.ua

В субботу, 8 августа, Буковина и Оболонь встречались в рамках второго тура УПЛ.

С первых минут игра была довольно равной, хотя хозяева атаковали куда удачней и острее. Однако первые настоящие моменты пришлись на концовку тайма.

Сначала Груша упустил совй момент, пробив точно в Баранцова, а через пару минут Слободян не смог попасть в пустые ворота.

Со стартом второго тайма Буковина стала с завидной регулярностью проходить оборону соперника, но Баранцов парировал асболюнто все удары.

В итоге 45 минут не хватило подопечным Щищенко, чтобы справиться с кипером Оболони - 0:0.

Статистика матча Буковина - Оболонь 2-го тура чемпионата Украины

Буковина - Оболонь 0:0

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 24 - 6
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 13 - 1
Фолы: 3 - 8

Буковина: Пеньков — Стасюк, Безуглый, Бусько, Путря — Груша (Бабак, 90), Витенчук, Задерака (Кожушко, 71) — Ильин (Танковский, 66), Клепач (Войтиховский, 71), Подлепенец (Одинака, 66)

Оболонь: Баранцов – Шевченко (Мороз, 66), Прокопчук, Ермаков, Капинус – Мышнев, Волохатый (Ребриш, 83), Полегенько, Слободян (Мединский, 83), Маткевич (Морозко, 60) – Устименко (Лях, 59)

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